ميناء مستغانم يتعزّز بإنجاز منصّة لوجستية كبرى لتخزين الحاويات

تعزّز ميناء مستغانم بإنجاز منصّة لوجستية كبرى مخصّصة لتخزين الحاويات. والتي تعدّ من المشاريع الاستراتيجية الداعمة لتحديث البنية التحتية المينائية.

وهذا تجسيدا للرؤية الوطنية الشاملة التي أقرّها رئيس الجمهورية، الرامية إلى عصرنة المنشآت المينائية وتحويلها إلى أقطاب لوجستية ذات مردودية عالية. وتنفيذا لتوجيهات وتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود.

ويأتي هذا المشروع في إطار سلسلة الإجتماعات والمتابعات الدورية التي قام بها الوزير، و التي شدّد من خلالها على ضرورة رفع القدرات الاستيعابية للموانئ. تحسين أدائها التشغيلي، وترقية جودة الخدمات المقدّمة. بما يعزّز تموقع ميناء مستغانم ضمن الشبكة الوطنية للموانئ ويمنحه ديناميكية اقتصادية ولوجستية متجددة.

وفي السياق ذاته، إنطلقت عملية إعادة تأهيل الأرضية المسطّحة على مستوى الرصيفين 06 و07 بميناء مستغانم. باعتماد أحدث التقنيات المعتمدة في إنجاز البنى التحتية المينائية، بما يضمن تحسين ظروف استقبال ومعالجة الحاويات. رفع مستويات السلامة، وضمان إستمرارية النشاط وفق المعايير التقنية والعصرية المعمول بها.

كما يندرج هذا المشروع ضمن المقاربة الشاملة التي انتهجها وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل. لإحداث نقلة نوعية في تسيير وتطوير الموانئ الوطنية، من خلال برنامج متكامل شمل اقتناء معدات مرفئية حديثة. توسيع المساحات المستغلة، وإعادة تأهيل الهياكل القاعدية، بما يتماشى مع المتطلبات الجديدة للنقل البحري والتجارة الدولية.

