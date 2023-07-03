ميناء مستغانم يستقبل أوّل سيارة كهربائية تصل إلى الجزائر

إستقبل صبيحة اليوم ميناء مستغانم أول سيارة كهربائية 100% تصل إلى الوطن في إطار سياسة الدولة لتسويق هذا النوع من السيارات التي تزود بالطاقة الكهربائية والتي يتطلع من خلالها إلى مواكبة السوق الجديدة في إطار الانتقال الطاقوي في البلاد بتوفير هذا النوع من السيارات.

هذا وسيتم تزويد بعض المحطات عبر الوطن بمحطات تزويد السيارات بالكهرباء قصد بداية تجريبها كخطوة أولى قبل تسويقها. وتعتبر هاته السيارات صديقة للبيئة ونوع آخر من الخيارات المتاحة للمستهلك.