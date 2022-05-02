ميناء مستغانم يسجل تراجعا في حجم النشاط التجاري خلال الثلاثي الأوّل من 2022
شهد ميناء مستغانم تراجعا طفيفا في حجم النشاط التجاري خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2022 وفقا المديرية التجارية للميناء
وحسب ذات المصدر عرف ميناء مستغانم تراجعا في النشاط التجاري بما يفوق 20 ألف طن بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. هذا وتجاوز حجم النشاط التجاري للميناء إلى غاية 31 مارس المنقضي 232.268 طن مقابل نحو 253 ألف طن خلال الثلاثي الأول من سنة 2021.
واوضحت الإحصائيات المقدمة من ذات المديرية ارتفاعا طفيفا بـ 5 في المائة أي 155.904 طن. فيما بلغت الصادرات 77 ألف طن بتراجع يقدر بـ 27 في المائة في ذات الفترة.
في حين شهد الميناء ارتفاعا في استيراد المواد الفلاحية ولاسيما الحبوب التي تضاعفت عدة مرات والخشب وبذور البطاطس مع تراجع لمواد البناء والأسمدة والمواد الكيميائية.
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تم اليوم الإثنين بميناء الجزائر العاصمة، إحياء الذكرى الـ 60 المخلدة لأرواح العمال الجزائريين. الذين استشهدوا إثر اعتداء إرهابي نفذته المنظمة المسلحة السرية الفرنسية بميناء الجزائر في 2 ماي 1962.
وحسبما نقلته الإذاعة الوطنية، فقد حضر هذه الوقفة إلى جانب الرئيس المدير العام لميناء الجزائر العربي محمد وعمال الميناء. وممثلين عن وزراتي المجاهدين والنقل والمنظمة الوطنية للمجاهدين. بالإضافة كذلك إلى السلطات المحلية والعسكرية لولاية الجزائر.
كما تم بالمناسبة، وضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري لشهداء هذه المجزرة بالمدخل الرئيسي لميناء الجزائر. وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء هذا الإعتداء الإجرامي.
من جهته قال المدير العام المساعد لمؤسسة ميناء الجزائر بسكري رابح، أن “هذه الذكرى الأليمة ستبقى محطة بارزة في نضال الشعب الجزائري”. مضيفا في سياق ذي صلة، أنها “ذكرى تاريخية ستبقى خالدة في تاريخ العمال الجزائريين المتطلعين آنذاك لإستقلال الجزائر واسترجاع السيادة الوطنية”.
يذكر أن هذا الإعتداء الإرهابي الذي نفذته عصابات المنظمة المسلحة السرية الفرنسية في مثل هذا اليوم من سنة 1962. خلّف سقوط 200 شهيد من العمال الجزائريين بميناء الجزائر. وكذا مواطنين وأزيد من 250 جريح أصيبوا على إثر تفجير سيارة مفخخة أمام مركز توظيف عمال الموانئ.
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ميناء الجزائر يفوز بجائزة الربط بين الموانئ
تحصل ميناء الجزائر على جائزة الربط بين الموانئ “بورت كونكتيفيتي أوارد” الذي تمنحه الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. في اطار صالون النقل واللوجستية ” لوجيستيكال 2021″.
وقد حضر حفل تسليم الجائزة وزير النقل السابق عيسى بكاي وممثلي الغرفة والموانئ الوطنية اضافة الى عدة ممثلين ديبلوماسيين.
وسلمت الجائزة الثانية “أحسن نمو في الربط” لميناء عنابة فيما عادت الجائزة الثالثة “أحسن مصدر” لميناء أرزيو.
وخلال هذا الحفل، ذكر وزير النقل بأهمية الهياكل القاعدية ووسائل النقل واللوجستية في استقرار الاقتصاد العالمي والوطني. مبرزا الجهود الرامية إلى إعادة إعطاء الدور الاستراتيجي لهذا القطاع الذي يعتبر عمود النشاط التجاري والاقتصادي”.
بالإضافة إلى ذلك، صرح بكاي أن الوزارة تعمل على تطوير النقل بكل أنواعه سيما من خلال مجمع سيربور. من أجل تطوير الموانئ الوطنية حتى تستجيب هذه الأخيرة إلى المقاييس الدولية.
كما أردف قائلا “تلقينا عدة طلبات من أجل الاستثمار الخاص في قطاع نقل البضائع. وبعد الموافقة عليها فان ذلك سيغير واقع النقل في الاقتصاد الوطني”.
يذكر أن الصالون الدولي للنقل و اللوجستية ” لوجيستيكال 2021 ” ينظم من 22 الى 25 نوفمبر الجاري بالجزائر العاصمة.