ميناء مستغانم يسجل تراجعا في حجم النشاط التجاري خلال الثلاثي الأوّل من 2022

شهد ميناء مستغانم تراجعا طفيفا في حجم النشاط التجاري خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2022 وفقا المديرية التجارية للميناء

وحسب ذات المصدر عرف ميناء مستغانم تراجعا في النشاط التجاري بما يفوق 20 ألف طن بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. هذا وتجاوز حجم النشاط التجاري للميناء إلى غاية 31 مارس المنقضي 232.268 طن مقابل نحو 253 ألف طن خلال الثلاثي الأول من سنة 2021.

واوضحت الإحصائيات المقدمة من ذات المديرية ارتفاعا طفيفا بـ 5 في المائة أي 155.904 طن. فيما بلغت الصادرات 77 ألف طن بتراجع يقدر بـ 27 في المائة في ذات الفترة.

في حين شهد الميناء ارتفاعا في استيراد المواد الفلاحية ولاسيما الحبوب التي تضاعفت عدة مرات والخشب وبذور البطاطس مع تراجع لمواد البناء والأسمدة والمواد الكيميائية.

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