ميناء وهران.. تراجع النشاط التجاري خلال السداسي الأول من 2020

سجل ميناء وهران تراجعا طفيفا في نشاطه التجاري بنسبة 1.06 بالمائة خلال السداسي الأول من السنة الجارية على الرغم من تقليص عدد عماله إلى حوالي النصف في إطار التدابير الصحية.

وبلغ حجم الواردات والصادرات خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، حسب وكالة الأنباء، 4.890.734 طن مقابل 4.943.070 طن خلال نفس الفترة من سنة 2019.

وسجل جانب الاستيراد زيادة بنسبة 3.17 بالمائة حيث بلغ 4.695.517 طن من البضائع خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقابل 4.55.193 طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وشملت الواردات الحبوب وأغذية الأنعام والزيوت النباتية والخشب والسكر البني وغيرها.

وشهد استيراد الحبوب ارتفاعا بنسبة حوالي 7 بالمائة حيث انتقل من 1.473.606 طن خلال السداسي الأول من السنة الماضية إلى 1.575.964 طن خلال نفس الفترة من السنة الجارية.

كما ارتفعت الواردات من أغذية الأنعام بنسبة تفوق 198 بالمائة حيث تم استيراد 630.803 طن مقابل 211.294 .

في حين انخفضت الصادرات انطلاقا من ميناء وهران بنسبة تفوق 50 بالمائة حيث بلغت 195.217 طن خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقابل 391.877 طن خلال نفس الفترة من سنة 2019.

وتتشكل الصادرات من مواد صلبة وأخرى سائلة على غرار الإسمنت والمنتجات الحديدية والزيوت المستعملة وغيرها.

وعرف نشاط الحاويات خلال الستة أشهر الماضية شحن وتفريغ زهاء 811 ألف حاوية مقابل حوالي 859 ألف حاوية خلال نفس الفترة من السنة الماضية.