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الوطني

ميناء وهران: حجز مواد غذائية مدعمة بأمتعة المسافرين

بقلم أمينة داودي
ميناء وهران: حجز مواد غذائية مدعمة بأمتعة المسافرين
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تمكنت فرقة فحص المسافرين التابعة لمفتشية الأقسام للجمارك بوهران-ميناء، أثناء معالجة رحلة المغادرة باتجاه مدينة ألميريا الإسبانية. من ضبط كمية معتبرة من المواد الغذائية المدعمة التي كانت معدّة للتهريب.

وحسب مصالح الجمارك، فإن هذه العملية تعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها أعوان الجمارك الجزائرية في سبيل حماية الاقتصاد الوطني. والتصدي لظاهرة التهريب التي تهدد استقرار السوق المحلية. لاسيما من خلال تهريب المنتجات المدعمة الموجهة للمواطنين.

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