ميناء وهران يتدعم برافعة جسرية مطاطية لمناولة الحاويات

كشفت وزارة النقل عن تدعيم دعم ميناء وهران قدراته اللوجستية باقتناء رافعة جسرية مطاطية (RTG) لمناولة الحاويات.

وأكدت الوزارة في بيانها ان هذا التدعيم سيسهل في تسريع وتيرة العمل، رفع الطاقة الاستيعابية، وتعزيز الانسيابية داخل الساحات المينائية.

كما تشهد الموانئ الوطنية تحولاً استراتيجياً في التوسعة وتدعيم العتاد، بما يعكس رؤية شاملة لإعادة بعث المنظومة المينائية ورفع جاهزيتها التشغيلية وفق المعايير الحديثة. وهذا في إطار تنفيذ تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن سياسة وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل الشاملة لتحديث الموانئ الوطنية.

وهذا وقد عرف ميناء الجزائر بدوره اقتناء رافعات شوكية ومعدات ستاكار، وهو مسار بدأ يثمر عن نتائج ملموسة في رفع النجاعة وتحسين جودة الخدمات المينائية.