ميناء وهران يستقبل الليلة أكبر باخرة مُحملة بالأضاحي المستوردة

يرتقب أن تصل ليلة اليوم، إلى ميناء وهران، أكبر باخرة محملة بالأضاحي المستوردة، حيث ستحمل على متنها نحو 33 ألف رأس غنم.

الباخرة هي الثانية من نوعها التي تصل وهران والثامنة التي تدخل الموانئ الجزائرية، وهي الأكبر من نوعها التي تستقبلها الموانئ الجزائرية.

وتحمل الباخرة تحمل إسم “بولاريس2″، وهي قادمة من ميناء ميديا الروماني، وعلى متها 33 ألف رأس من الغنم.

وتعتبر هذه الشحنة، من أصل مليون رأس غنم أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، باستيرادها وتسويقها للمواطنين بأسعار في المتناول، تحسبا لعيد الأضحى.