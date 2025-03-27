ميناء بجاية: ضبط كمية معتبرة من الكوكايين والإكستازي وتوقيف شخصين

تمكن أفراد المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بالمحطة البحرية لنقل المسافرين بميناء بجاية من إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجاءت العملية خلال المعالجة الجمركية لباخرة فرنسية قادمة من ميناء مرسيليا. أسفرت عن ضبط كمية هامة من المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب توقيف شخصين.

وقد شملت المحجوزات:

4630 قرصًا من نوع إكستازي

530 غرامًا من بودرة الكوكايين

2,220 كيلوغرامًا من الكيف المعالج

140 غرامًا من بقايا الإكستازي الناتجة عن عدّ الأقراص

20 هاتفًا نقالًا

حاسوبان محمولان (2)

جهازا تموقع (GPS)

وتم العثور على هذه المواد مخبّأة بإحكام داخل تجاويف وأجزاء آلتين لفرم اللحم وآلتين لتحضير القهوة. ضمن الأمتعة الشخصية لمسافرَين اثنين كانا على متن سيارة سياحية.

وعلى إثر ذلك، تم حجز البضاعة المحظورة، إلى جانب المعدات المستعملة في التهريب ووسيلة النقل. مع توقيف المشتبه فيهما وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.