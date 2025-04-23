أكد والي ولاية سكيكدة السعيد أخروف أن ميناء سكيكدة سيستقبل 3 بواخر محملة بأضاحي العيد المستوردة.

وأوضح السعيد أخروف أن وصول بواخر الأضاحي إلى ميناء سكيكدة سيكون بداية من 28 أفريل 2025.

وأشار الوالي إلى أن برنامج وصول بواخر الأضاحي قد يتغير في حال كانت الأحوال الجوية غير ملائمة . كما أن العمل جاري لتحضير نقاط استقبال وبيع الأضاحي المستوردة.

وبخصوص أسواق الماشية عبر إقليم الولاية سيتم إعادة فتحها باستثناء الأبقار ابتداء من الخميس 24 أفريل2025 .