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“مينديز” يرفع القيمة السوقية لرونالدو دي ماريا وغولام !

الرياضة
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“مينديز” يرفع القيمة السوقية لرونالدو دي ماريا وغولام ! صورة مركبة
بقلم وليد كويني

كشفت صحيفة الـ”AS” الإسبانية أن وكيل اللاعبين الشهير خورخي مينديز، رفع من قيمة 20 أشهر لاعب يشرف عليهم من بينهم الجزائري فوزي غولام.

وحسب المصدر فإن قيمة الظهير الأيسر لنابولي الإيطالي، بلغت قيمته 25 مليون أورو، بعد 5 مباريات شارك فيها هذا الموسم.

نفس الأمر بالنسبة لبرتغالي كريستيانو رونالدو بقيمة 100 مليون أورو، الأرجنتيني دي ماريا 45 مليون أورو والإسباني كوستا 60 مليون أورو.

وتعوّد مينديز على رفع قيمة لاعبيه، خصوصا الأسماء التي تتواجد محل إهتمام ومتابعة من طرف النوادي الكبيرة خلال فترة التحويلات.


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