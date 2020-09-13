مينديز يعبد طريق غلام إلى إنجلترا

يسعى وكيل الأعمال البرتغالي خورخي مينديز، لتسهيل انتقال الدولي الجزائري، فوزي غولام، من ناديه نابولي، إلى الدوري الإنجليزي.

وكشفت صحيفة “كوريري ديل ميزاجيورنو” الإيطالية، مينديز، سيجتمع بمسؤولي غولام، اليوم الأحد، للاتفاق على انتقاله إلى ويلفرهامبتون الإنجليزي.

وأشار ذات المصدر، أن وكيل أعمال الدولي الجزائري، يملك حصة في ويلفرهامبتون، وسيسعى لتسهيل لنتقال غولام.

وتبلغ فيمة الشرط الجزائري في عقد فوزي غولام 35 مليون أورو، لكن خورخي مينديز، سيتدخل لتسهيل انتقاله لفريق “الذئاب”، مقابل 20 مليون أورو، كحد أقصى.