ميندي: “محرز دعمني ماديا خلال أزمتي مع إدارة السيتي” 

أثنى الظهير الأيسر السابق لنادي مانشستر سيتي، الفرنسي بينجامين ميندي، على كرم وأخلاق، الدولي الجزائري رياض محرز، مبرزا الدعم الذي قدمه له خلال أوقاته الصعبة.

وكشف ميندي، الأزمة التي مر بها في 2021 مع إدارة مانشستر سيتي. أين ذكر في تصريح لصحيفة “التيليغراف”، وقوف محرز إلى جانبه.

وصرح ميندي، في هذا الخصوص: “خلال فترة المحاكمة، لم يكن لدي أموال لإعالة عائلتي، ودفع تكاليف القضاء”.

كما أضاف الدولي الفرنسي: “رياض محرز، بالإضافة لرحيم سترلاينغ، وبيرناردو سليفا، أقرضوني المال لمساعدتي على تغطية مصاريفي”.

يذكر أن بينجامين ميندي، تمت معاقبته من إدارة مانشستر سيتي في 2021، بتجميد راتبه. بسبب مواجهته تهم الاغتصاب، والاعتداء الجنسي، قبل أن يتم تبرأته من طرف المحكمة.