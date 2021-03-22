ميهوبي:”سبب إنقطاع الماء ببلديات العاصمة راجع إلى أعمال الصيانة”
أرجع وزير الموارد المائية مصطفى ميهوبي، سبب الإنقطاع في التزويد بالمياه الشروب الذي تشهده بعض بلديات العاصمة إلى أعمال الصيانة.
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