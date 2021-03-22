ميهوبي:”سبب إنقطاع الماء ببلديات العاصمة راجع إلى أعمال الصيانة”

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ميهوبي:”سبب إنقطاع الماء ببلديات العاصمة راجع إلى أعمال الصيانة”
بقلم خالد زوبيري

أرجع وزير الموارد المائية مصطفى ميهوبي، سبب الإنقطاع في التزويد بالمياه الشروب الذي تشهده بعض بلديات العاصمة إلى أعمال الصيانة.


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