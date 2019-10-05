ميهوبي:”مانغطوش الشمس بالغربال.. هناك أصوات تطالب بإبعاد الحزب من الرئاسيات”

قال الأمين العام لحزب الأرندي بالنيابة عز الدين ميهوبي، أنه لا يمكن للشعب تحقيق تطلعاته إلا بدولة قوية بمؤسساتها وشعبها.

وأضاف خلال ندوة صحافية بمقر الحزب، أننا لسنا الأفضل وسنقدم ماهو أفضل، وسنستمر في دعم العدالة لصالح المجتمع.

وأشار ميهوبي، إلى أن الحزب يعمل في إطار إرساء الشرعية ووجوده في المؤسسات المنتخبة دليل على ذلك.

وأكد ميهوبي، أن الحزب يمارس السياسة بقناعة تامة، بالرغم من ارتفاع أصوات تطالب بابعاده من الرئاسيات.

وأضاف أنه في حال الفوز في الإنتخابات، سيتم إستبعاد كلمة الإقصاء لأنها كلمة غير ديمقراطية وغير أخلاقية.

وخاطب ميهوبي المطالبين بإبعاد الحزب قائلا: “الفيصل الوحيد بيننا هو الصندوق، ونحن نؤمن بالمادة 7 و8 من الدستور”.

وأكد ميهوبي، أنه تم الشروع في وضع برنامج طموح وواقعي لاعادة الجزائر الى اصلها، من خلال وضع مناهج عملية سريعة.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن البرنامج سيمس كل القطاعات بأفكار عملية مفيدة وجديدة موضع التنفيذ سريعا.

وأضاف الأمين العام بالنيابة، أنه في حال إنتخابنا سيتم إنجاز ورشات نضعها عملية لا يتجاوز مدتها من شهر الى ثلاثة أشهر .

وأوضح ميهوبي، أن الشباب الجزائري يعي جيدا كيف نجحت البلدان الأروبية بعبارة “مانغطوش الشمس بالغربال”.

وأشار إلى أنه في الجزائر كل شيء متوفر وسنشجع الشباب الراغب في الخوض في حياة عصرية.

وشدّد ذات المتحدث، على ضرورة إعادة الخارطة الصحية التي لم توضع في مكانها المناسب، من خلال منح التسهيلات للمستشمرين الخواص لانشاء المخابر والمستشفيات.