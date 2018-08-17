ميهوبي : “أريثا فرنكلين أسطورة في ذاكرة الموسيقى العالمية “

وصف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي المغنية العالمية أريثا فرانكلين، بأسطورة في ذاكرة الموسيقى العالمية.

وإثر وفاة ملكة الصول غرد عز الدين ميهوبي، على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن “أريثا فرانكلين.. هي أسطورة في ذاكرة الموسيقى العالمية.

حصلت على لقب “ملكة السّول” منذ نصف قرن، ووحدّت الأمريكان بمختلف ألوانهم على إيقاع صوتها القوي.

رحلت تاركة وراءها إرثا فنيا كبيرا، ومكانا يصعب ملؤه.

رثاها الساسة والفنانون والبسطاء من الأمريكان ومن المحبين لها عبر العالم.”

للإشارة،توفيت أمس الخميس المغنية العالميةآريثا فرانكلين عن عمر ناهز76 سنة بعد صراع مع مرض سرطان البنكرياس .