ميهوبي: ألتزم بمواصلة مكافحة الفساد

تعهد المترشح للرئاسيات المقبلة، عز الدين ميهوبي، بمواصلة مكافحة الفساد والآفات التي تضر بالمجتمع الجزائري في حال إنتخابه.

وتسائل ميهوبي خلال تجمع شعبي بالقاعة البيضاوية في العاصمة: “بأي حق يأتي أشخاص لسرقة ثروة الجزائريين وتهريبها إلى الخارج”.

ووعد المترشح للإنتخابات المقبلة، برقمنة كل الشركات والمؤسسات الوطنية، للقضاء على المحسوبية.

وقال مرشح الأرندي، أن الدولة متمسكة بترقية اللغة الأمازيغية، لأنها تمثل الهوية الوطنية.

وتحدث ميهوبي في تجمعه على التعليم معتبرا أنه أساس تطور المجتمعات، ووعد بالإهتمام بالوضع الإجتماعي للأساتذة.

بالإضافة إلى ملف السكن الإجتماعي، أين إلتزم ميهوبي بإعادة تنظيمه ليذهب إلى الأشخاص المحتاجين.

كما تطرق المترشح لملف السياسة الخارجية، أين أكد على سيادة الدولة الجزائرية، والتي لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية، ووعد بمواصلة الكفاح على إستقلال الدولة الفلسطينة ودعم الصحراء الغربية.