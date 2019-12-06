ميهوبي .. “أنا من جيل الإستقلال.. والحرية تكريس”

أجاب المترشح للإستحقاق الرئاسية المقبلة، عزالدين ميهوبي،حول السؤال الذي يتعلق بمسألة الحريات العمومية والفردية.

وخلال المناظرة التلفزيونية التاريخية التي حملت عنوان “الطريق نحو التغيير”، بين المرشحين الخمس، والتي جرت أطوارها في قاعة المؤتمرات الدولية عبد اللطيف بن رحال بالعاصمة.

قال ميهوبي “أنا ابن الإستقلال، اعلم أنّ الإستقلال كان ثمرة تضحيات جسام في سبيل أن نكون أحرار من الإستعمار”.

وراح ميهوبي يضرب مثالا بالحراك حين قال أنّ العائلات الجزائرية 9 أشهر وهي تعبر بكل حرية واريحية، مشيرا إلى أن برنامجه يرى أنّ الحرية تكرّس .

كما قال ذات المتحدث أنه في حالة حصوله على ثقة الشعب سيعمل على تكريس الحريات في جميع المجالات والإنصات للشعب.

كما دعا الأديب الجزائريين إلى التغيير في الذهنيات لأنّ العالم يتغير، حيث قال في ذات الصدد “العالم يتغير من حولنا ونحن يجيب ان نتغير ممن الداخل”.