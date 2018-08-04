ميهوبي: أنفقنا 43 مليار على المهرجانات ترشيدا للنفقات

قال وزير الثّقافة عزالدين ميهوبي، اليوم السبت أنّه تمّ إنفاق 43 ألف مليار على الفعاليات الثقافية والفنية سواء معرض الكتاب أو المهرجانات.

وأكّد ميهوبي خلال نزوله ضيفا على فوروم جريدة الحوار، انفاق سوى 43 ألف مليار على الفعاليات عكس السنوات الماضية.

وهذا ترشيدا للنفقات، وكذا أخذ الوضع الإقتصادي والمالي للبلاد بعين الإعتبار.

وأضاف الوزير في معرض حديثه، أنّ الخواص كذلك ساهموا في تمويل مهرجاني تيمقاد وجميلة.

وبخبرة محلية لها بعدها الوطني والدولي، مشيرا إلى أنّ، من حق الخواص ومتعهدي الحفلات إحضار الفنانين الأجانب بمالهم الخاص.