ميهوبي.. إنشاء أكاديمية للغة الأمازيغية تعزيز للهوية والوحدة الوطنية

صرح وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، اليوم الخميس، بالوادي أن إنشاء أكاديمية للغة الأمازيغية هو تعزيز للهوية والوحدة الوطنية .

وأوضح الوزير، في كلمته لدى إشرافه على افتتاح مهرجان “لوس” الدولي للموسيقى ورقصات العالم في ختام زيارته لولاية الوادي، أنّ:

“إنشاء أكاديمية للغة الأمازيغية، والتي كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة،الحكومة بالإسراع في إعداد مشروع قانونها العضوي يعد قرارا تاريخيا،

وهو ما من شأنه تعزيز الهوية والوحدة الوطنية وضمان تحقيق نسيج ثقافي واحد”.

كما ثمن وزير الثقافة في نفس السياق قرار الرئيس بوتفليقة بخصوص تكريس يوم 12 يناير عطلة مدفوعة الأجر،

وهو يصب ضمن جهود الدولة الرامية إلى ترقية التراث واللغة الأمازيغية.

وفي هذا السياق ذكر ميهوبي، أنه وتنفيذا لهذا القرار تم إبلاغ كل المؤسسات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة بجعل 2018 سنة الاحتفال بالتراث الأمازيغي،

باعتبار أن هذا التراث –كما أضاف– له بعدا وطنيا وهو تكملة لمسيرة دسترة اللغة الأمازيغية في 2002.