ميهوبي: إنشاء محطة أبحاث ومركز للتفسير بمدينة العلمة

زار اليوم وزير الثقافة عز الدين ميهوبي مدينة عين بوشريط بموقع عين الحنش في سطيفالذي يعود لما قبل التاريخ.

حيث كشفت نتائج الأبحاث عن أن الجزائر هي مهد البشرية بما يزيد عن 2.4 مليون سنة.

واتخذ وزير الثقافة قرار بإنشاء محطة أبحاث ومركز للتفسير بمدينة العلمة.

يديرها المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ علم الانسان والترايخ والمركز الوطني للبحث في علم الأثار، المختصان في الأبحاث الأثرية والأنتروبولوجية.