ميهوبي: استرجاع الوثائق من فرنسا يعزز البحث في تاريخ الأمير عبد القادر

كشف وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، أن قطاعه وبالتنسيق مع سفارة الجزائر بفرنسا، شاركا في مزاد علني لشراء رسائل تعود للأمير عبد القادر.

وفي تغريدة له عبر صفحته “بالتويتر”، قال أن هذه الرسائل بخط يد مؤسس الدولة الحديثة، عليها ختمه.

وقال الوزير: “شاركت وزارة الثقافة بالتنسيق مع سفارتنا بباريس في مزاد علني لشراء رسائل بخط يد الأمير عبد القادر الجزائري عليها ختمه، ومترجمة إلى الفرنسية..”.

وتابع ميهوبي: “إلى جانب رسائل بخط يد سيدي محي الدين والد الأمير، وأخرى بيد الحاج أحمد باي، وإقتنتها جميعا”، موضحا أنها تعزز هذه الوثائق الهامة البحث في تاريخ الأمير.