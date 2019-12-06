ميهوبي: الإقلاع الإقتصادي الحقيقي يكون بخلق مؤسسات منتجة للثروة

كشف، المرشح للأنتخابات الرئاسية المقبلة، عزالدين ميهوبي، عن الحلول التي يحملها برنامجه الإنتخابي في الشأن الإقتصادي.

وخلال المناظرة التلفزيونية التاريخية التي حملت عنوان “الطريق نحو التغيير”، بين المرشحين الخمس، والتي جرت أطوارها في قاعة المؤتمرات الدولية عبد اللطيف بن رحال بالعاصمة.

وكشف ميهوبي أنّ الرقم التي وصلته الجزائر بخصوص البطالة 11.5 بالمئة هور رقم مرعب، مؤكدا أنّ النسبة تعكس على أن الوضع الإقتصادي عاطل.

وتابع قوله ذات المتحدث مؤكدا على أنّ الإقلاع الإقتصادي الحقيقي يكون بخلق مؤسسات منتجة للثروة.

وأردف ميهوبي في حالة انتخابه رئيسا بانشاء مؤسسات انتاج فلاحي، مشيرا إلى أن يجب فتح الإستثمار سواء مع المحللين أو الأجانب.

وفي ختام حديثه قال إنه يركز على المؤسسات الناشئة والاستثمار في السياحة ضروريات للانعاش الاقتصادي.