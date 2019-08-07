ميهوبي: “الإنتخابات الرئاسية هي الحل الفيصل للأزمة”

أكد الأمين العام بالنيابة، للتجمع الوطني الديمقراطي، “عز الدين ميهوبي”، اليوم الأربعاء، أن الإنتخابات الرئاسية، هي الحل الفيصل للمشاكل الحالية المطروحة في البلاد.

وأضاف “عز الدين ميهوبي”، خلال الندوة الوطنية التي عقدها بصفته أمينا عاما بالنيابة للحزب، أنه يجب أن يكون هناك بناء ثقة بين الأحزاب السياسية في الجزائر، وأن السعي لحل الأحزاب الأخرى، ليس حلا ديمقراطيا.

وبخصوص هيئة الوساطة والحوار، قال “ميهوبي”، أن الهيئة تقوم بعملها كهيئة سيادية، وعلى الأحزاب أن تنتظر مخرجات ومآلات الحوار.

وأضاف “عز الدين ميهوبي”، أن عدم إستقبال رئيس الدولة للأحزاب السايسية، لا يفقدها فعاليتها في الساحة.

وأكد الأمين العام بالنيابة، أن الحوار هي مسألة حتمية وليست اختيارية، لتجنيب البلاد الكثير من المتاعب في المستقبل.

وقال “عز الدين ميهوبي”، أن رئيس الدولة، لا يمكنه حل كل المشاكل المطروحة في البلاد، ولا يجب منا أن ننتظر منه أن يناقش كل الأمور.

لذا-يضيف ميهوبي- لا بد من رئيس جمهورية للبلاد، يتمتع بالشرعية، حتى يتمكن من حل كل المشاكل التي تمر بها البلاد.