ميهوبي: الانتخابات كممارسة ديمقراطية ينبغي أن تخرج من صلاحيات وعمل الإدارة

أكّد، المرشح للإنتخابات الرئاسية، عزالدين ميهوبي، اليوم، أنّ الشعب الجزائري لطالما عانى من التزوير في العملية الإنتخابية.

وخلال المناظرة التلفزيونية التاريخية التي حملت عنوان “الطريق نحو التغيير”، بين المرشحين الخمس، والتي جرت أطوارها في قاعة المؤتمرات الدولية عبد اللطيف بن رحال بالعاصمة.

وقال ميهوبي أنّ الجزائري كان دائما ما يشكو من توجه صوته إلى جهة أخرى، مؤكدا على أنّ الانتخابات كممارسة ديمقراطية ينبغي أن تخرج من صلاحيات وعمل الإدارة.

كما تعهد ميهوبي، بإلتزام بتعزيز آلية الانتخابات لتكريس المزيد من الديمقراطية، مشيرا إلى أنّ السلطة الوطنية للأنتخابات ستكون كآلية انطلاقة نحو انتخابات شفافة.

كما أشاد ذات المتحدث بتأسيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات حيث قال من هذا الجانب “من حقك أن تفرح أيها الشعب الجزائري بإستحداث هذه الهئية”.

كما إعتبر ميهوبي أن تأسيس اللجنة الوطنية للمراقبة الإنتخابات هو مكسب لإستمراية العمل الديموقراطي وتكريسه.