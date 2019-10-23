ميهوبي: ” الانتخابات لا تعني حزبا أو شخصا معينا بل مستقبل البلاد والعباد”

قال الراغب في الترشح للرئاسيات، عز الدين ميهوبي، إن الانتخابات لا تعني حزبا أو شخصا معينا، بل مستقبل البلاد والعباد.

وأكد ميهوبي، عقب إيداع ملف ترشحه، لدى السلطة المستقلة للانتخابات، أن ملفه تضمن كل الشروط التي يحث عليها قانون الانتخابات.

وأضاف “لم تكن العملية سهلة، لأنها تطلبت جهدا كبيرا في انتقال الأرندي والمتعاطفين معي بكل مكان الاقناع المواطنين بالمشاركة بقوة”.

وأكد ميهوبي، اليوم الأربعاء، أن هذه الانتخابات مصيرية، حيث يتوقف عليها تكريس الارادة الشعبية وانتخاب رئيس جمهورية بطريقة شفافة ونزيهة.

وشدد ميهوبي على ضرورة تكريس الارادة الشعبية والخروج عاجلا وسريعا من هذه الوضعية التي تعيشها الجزائر منذ تاريخ 22 فيفري.

وأكد ميهوبي أن الأرندي تجاوز عدد جمع التوقيعات المطلوب قانونا، آملا أن يكون ملفه مقبولا وتمنح له تأشيرة الدور الاول.

وقال وزير الثقافة الأسبق، ” نسعى لان نقدم خلاصة تجربة وجهد متواضع لهذا الوطن، ولدينا برنامج قوي وضخم يؤهلنا لذلك”.

وأضاف ميهوبي “لدينا تصور عملي وميداني سيكون حاملا عديد المحاور، وكم هائل من المقترحات، برنامجنا واقعي وطموح سنفصح عنه قريبا”.