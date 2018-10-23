ميهوبي: التحفظ على 56 عنوانا في الطبعة الـ23 لمعرض الكتاب الدولي

أفاد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، أن حجم مبيعات معرض الكتاب الدولي بالجزائر تقدر بـ 5 ملايين دينار.

مشيرا خلال إستضافته في فروم الإذاعة، أن 56 عنوانا تم التحفظ عليه في الطبعة الـ 23 لمعرض الكتاب الدولي بالجزائر.

في آخر عملية فرز تسبق افتتاح هذه التظاهرة الثقافية الهامة المقرر في الـ 29 أكتوبر الجاري.

مضيفا أن هذه العناوين التي تم التحفظ عليها بإشراف لجنة مختصة تتعارض مع الخط الافتتاحي لمعرض الكتاب الدولي.

موضحا أن هذا الرقم يبقى ضعيفا جدا مقارنة بعدد العناوين المشاركة و المقدرة بـ 260 ألف عنوان.

كما توقع الوزير، أن هذه الطبعة ستكون متميزة بالنظر إلى المشاركة النوعية المنتظرة والتي تمثل 1000دار للنشر من 49 دولة.

منها جمهورية الصين الشعبية التي ستحظى بالضيافة الشرفية بحضور نوعي لـ 160 عضوا من المثقفين.

يتقدمهم نائب وزير الثقافة الصيني إضافة إلى مويان الحائز على جائزة نوبل لعام 2012.