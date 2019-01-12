ميهوبي: الثقافة الأمازيغية حققت مكاسب مهمة

أكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، اليوم السبت، أن الثقافة الأمازيغية حققت مكاسب في غاية الأهمية، ينبغي المحافظة عليها.

وذلك خلال إشراف الوزير، على افتتاح أشغال ملتقى دولى حول تثمين التراث اللامادي، بالمركز الجامعي “الحاج موسى آق أخموك” بتمنراست.

وقال ميهوبي أن قرارات رئيس الجمهورية، كترسيم يناير عيدا وطنيا رسميا، وعطلة مدفوعة الأجر، وإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية، قد شكلت محطات بارزة في مسار تثمين وترقية الثقافة الأمازيغية، في شقيها اللغوي والتراثي.

ويتناول المشاركون في هذا اللقاء، والذي تتواصل أشغاله على مدار يومين، موضوعات ذات صلة بتثمين الموروث الثقافي المادي واللامادي.

من خلال مداخلات تتناول التراث اللغوي الأمازيغي، والأدوات والمناهج التي تمكن من المحافظة عليه.