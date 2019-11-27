ميهوبي: الجامعة الجزائرية يجب أن تنتج العقول لا الشهادات

قال المترشح عز الدين ميهوبي، اليوم الأربعاء، إن الجامعة الجزائرية يجب أن تنتج العقول وليس الشهادات.

وأوضح ميهوبي، من ولاية قسنطينة، أن الجامعة يجب أن يشارك فيها الطلبة والنقابيين والأساتذة، من أجل وضع تصور دافع للتنمية.

وأشار المتحدث، إلى أن نظام “أل أم دي”حقق أشياء معينة، “لكن علينا إعادة البحث فيه”.

وذكر ميهوبي، أن في كل مرة تكون إصلاحات، لكن لا يتم استكمالها، مشيرا إلى “أننا نمشي بـ20 و30 بالمائة ثم نرجع إلى الصفر”.

وشدّد ميهوبي، على ضرورة تجاوز هذه الممارسات التي أضرت بالمجتمع في كثير من الممارسات.