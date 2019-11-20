ميهوبي: الجزائريون أدركوا أن الإنتخابات هي الحل..والجيش يقوم بعمل جبار

قال المترشح للإنتخابات الرئاسية عز الدين ميهوبي بأن الشعب الجزئري أدرك أن الإنتخابات الرئاسية هي الحل للخروج من الوضعية الحالية

وأكد ميهوبي خلال الندوة الصحفية التي نظمها بمقر مداومته الإنتخابية بأن الشعب الجزائري يدرك حقيقة بأن الخروج من الأزمة لن يتم إلا عبر هذا المسار.

بالموازاة مع ذلك أشار ميهوبي إلى أن هناك تجاوب كبير من المواطنين مع الحملة الإنتخابية،في الوقت الذي يقوم فيه الجيش بعمل جبار لتأمين الحملة وإنجاح الرئاسيات.

وأكد ميهوبي بأن برنامجه يتضمن التنقل خلال حملته الإنتخاية إلى عدة ولايات بالموازاة مع لقاءات مع صحفيين ووسائل اعلامية وطنية وأجنبية لكشف برنامجه و التعريف به.