ميهوبي: “الجزائريون متسامحون ومتضامنون وليسوا متطرفين “

استبعد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، أن تكون ثقافة التطرف، صفة في الجزائريين واصفا إياهم بالمتسامحين والمتضامنين.

وقال ميهوبي اليوم السبت خلال إشرافه على رفع الستار عن تمثال عين الفوارة: “الجزائريون متسامحون ومتضامنون بكل القضايا التي تمس الوجدان”.

وتابع: “التطرف يعني فئة صغيرة جدا تمثل نفسها فقط، وبالنسبة لنا المهم أن عين الفوارة عادت إلى ما كانت عليه بل أحسن من قبل”.

وأكد ذات المتحدث أن ترميم تمثال عين الفوارة مس كل الترميمات القديمة التي خضعت عليها، لاسيما ترميم 1997 عقب التفجير الإرهابي”.