ميهوبي: الجزائر الأولى إفريقيا في الحفاظ على التراث

صرح وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، اليوم الإثنين، أنّ الجزائر تحتل المرتبة الأولى إفريقيا في الحفاظ على التراث اللامادي.

ويأتي هذا بعد تصنيف العديد من التراث الجزائري عالميا، من طرف منظمة اليونسكو، حسب تصريح الوزير للإذاعة الوطنية.

كتجربة السقي بالمياه في الجنوب، ونظام الفقارة أهاليل، وركب سيدي الشيخ، والشدة التلمسانية والسبيبة، وغيرها.

وأضاف الوزير أن قطاعه يدعم كل المشاريع الثقافية المتميزة، خاصة من طرف شبان الجزائر.

وبخصوص المهرجانات، صرح الوزير على أنه قد تم إعادة هيكلتها، وتخفيض التكلفة إلى ربع الميزانية.

كما تم إدماج بعض المؤسسات و تجميعها في مؤسسة واحدة وهو ما يعود بالفائدة على القطاع.