ميهوبي: “الجزائر بحاجة للشرعية الشعبية.. وآلاف المقترعين رد قوي لمن أرادوا العكس”

أكد مرشح الرئاسيات، عز الدين ميهوبي، اليوم الخميس، أن التاريخ سيرسخ يوم 12 ديسمبر، كيوم لتكريس الارادة الشعبية.

وصرح عقب تأدية واجبه الانتخابي، أن الشعب سيختار اليوم رئيسه بكل حرية وديمقراطية ونزاهة، وهو يوم لتطبيق المادة 8 من الدستور.

وأضاف “يأتي تاريخ اليوم 12 ديسمبر، بعد تاريخ 11 ديسمبر، الذي خرج فيه الشعب في مظاهرات، للتعبير عن الارادة السيدة الحرة”.

وقال ميهوبي “تاريخ اليوم سيمثل ركائز الجمهورية، وهو يوم انتصار الجزائر”.

ودعا ميهوبي الجزائريين، الى التوجه بالملايين لصناديق الاقتراع، لتحقيق السلطة الحقيقية.

وأضاف ” خلال الحملة الانتخابية، تنقلت الى عشرات الولايات، استمعت لأبناء وطني، وأدركت أن الجزائريين سيكونون في الموعد”.

وأكد ميهوبي أن الجزائر بحاجة الى الشرعية الشعبية القوية، مشيرا أن الآلاف الذين توجهوا صبيحة اليوم، عبر ربوع الوطن، لتأدية واجبهم الانتخابي، أعطوا ردا قويا لمن كانوا يأملون العكس.

ودعا المرشح الى تغليب مصلحة الوطن، وجعل الجزائر دائما فوق كل اعتبار.