ميهوبي: الجزائر ليست جمهورية موز فهي بلد سيد وحر!

قال المترشح للرئاسيات المقبلة، عز الدين ميهوبي، إن الجزائر ليست جمهورية موز، فهي بلد سيد وحر وقادر على رفع كل التحديات.

وحيا ميهوبي حضور تجمعه الشعبي بقسنطينة، اليوم الأربعاء، على قدومهم من مختلف ولايات الشرق، ليردوا على المشككين في موعد الإنتخابات، حسبه.

مضيفا أن هذا الحضور الكبير لتجمعه الشعبي، يرد على كل الذين يسعون لزرع جذور الفتنة في الجزائر.

كما قدم ميهوبي، تحية للجيش الوطني، والذي أخذ على عاتقه حماية الشعب ومؤسسات الدولة، وغلق جميع الأبواب الناعقة في الداخل والخارج، والتي تسعى لتشويه سمعة هذه المؤسسة.

مؤكدا أن الشعب الجزائري عصي، وأقوى من كل هذه المؤامرات السخيفة التي نراها هنا وهناك.

وأورد ميهوبي، أن الإنتخابات المقبلة، هي موعد لتكريس الإرادة الشعبية، وأن تطبيق المادة الـ8 من الدستور، هو الخروج يوم 12 ديسمبر للإنتخاب.