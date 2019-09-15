ميهوبي: “الجيش تمسّك بالدستور رغم إغرائه بالسلطة وقانون الانتخابات ضامن للرئاسيات”

قال إن الحزب لم ينزعج من إقصائه من لجنة الحوار..

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة، عزّ الدين ميهوبي، أن قانون الانتخاب والسلطة العليا المستقلة لتنظيم مراقبة الانتخابات،

التي صادق عليها أعضاء البرلمان ستكون ضمانا لإجراء الانتخابات الرئاسية بكل شفافية بمعزل عن الإدارة.

كما أشادت أيضا بدور المؤسسة العسكرية التي تمسكت بالدستور رغم إغرائها بالسلطة.

وقال ميهوبي خلال اجتماع بشباب الحزب المكلفين بالإعلام، إن الانتخابات مسألة مصيرية ولجنة الحوار

توّجت بمراحل عملية خرجت بقانون الانتخابات وسلطة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، والتي تفتح

الأبواب للذهاب إلى مزيد من الشفافية والاستقلالية، وأشاد ميهوبي بالتطمينات التي قدمها وزير العدل حافظ

الأختام، بلقاسم زغماتي، للجميع لإجراء انتخابات رئاسية بكل شفافية، وهو الأمر الذي كانت تطمح إليه الطبقة السياسية.

وذكر ميهوبي، بأن الانتخابات ستجرى بعيدا عن تدخل الإدارة، كما هو مطلوب في الحراك، حيث ستبقى الحكومة

في تسيير أعمال البلاد، كما أضاف الأمين العام بالنيابة لـ«الأرندي» أن الضامن الحقيقي للانتخابات هو منح الشعب حرية الاختيار.

وانتقد المتحدث دعاة المرحلة الانتقالية، وقال إنها مبدأ غير ديمقراطي، كون الشعب لا يمارس إرادته.

كما شدد ميهوبي على ضرورة الذهاب إلى انتخابات لاختيار الرئيس القادم، مضيفا، أن الدور الذي سيقوم به الحزب هو تعبئة الرأي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وعاد الأمين العام لحزب «الأرندي»، ليؤكد أن مؤسسة الجيش أخذت على عاتقها أعباء هذه المرحلة، وذلك من

خلال اللجوء إلى الطريق الأسلم والقانوني لحماية الجزائر من خلال التمسك بالدستور بالرغم من إغرائها بالسلطة.