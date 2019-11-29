ميهوبي: الجيش ضمن سلمية المسيرات.. ولائحة البرلمان الأوروبي محاولة لفرض إملاءات

كشف عز الدين ميهوبي مترشح للرئاسيات، أن لائحة البرلمان الأوروبي هي إملاءات صدرت من أشخاص لا يعرفون الواقع الجزائري.

وقال ميهوبي خلال تجمع شعبي بسيدي عاشور في عنابة، أن هؤلاء الذين يخرجون في المسيرات اليومية هم جزائريون لهم رأي في كل المجالات.

وأفاد ذات المتحدث، أن الجزائر بإمكانها تقديم دروس وعبر للإتحاد الأوروبي.

وأضاف أن الجزائر عملت على الحفاظ على الديانات، وفي أوروبا لا يمكنك فتح مسجد من دون ترخيص من السلطات.

وأكد ميهوبي، أن نفس الإجراءات المطبقة في العالم تطبق في الجزائر بشأن فتح دور العبادة.

وأشار المترشح، أنه لا يمكن تقسيم الجزائريين، وسيتم الإحتكام للصندوق لإبراز السيادة الشعبية.

وأكد ميهوبي، أن المسيرات الشعبية أبهرت العالم في سلميتها من خلال التحضر والتمدن والسلوك.

وتابع يقول:” هناك من وفّر الشروط الضرورية للسلمية وهو الجيش الوطني الذي أخذ على عاتقه الإنحياز لمطالب الشعب، وتمت تلبية المطالب الأساسية”.

وأضاف ميهوبي، أن مسيرات الحراك منذ 22 فيفري تتم في سلمية ولا أحد يعطينا دروسا.