ميهوبي: الحبر الازرق مصدر فخر في سبابة من انتخبوا.. ونريد دستورا يمثل الشعب

قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة، عز الدين ميهوبي، إنّ الحبر الأزرق، سيبقى في سبابة من انتخبوا مصدر فخر ودليل وطنية.

وفي حديثه عن التعديل الدستوري، قال ميهوبي “نريد دستورا دائما، يمثل الشعب، ونعتبر إنشاء لجنة لصياغة مسودة الدستور خطوة هامة”.

وأضاف “اننا ننظر للراهن السياسي ، على أنه واقع جديد نتعامل معه على مبدا المشاركة، حيث ذابت فكرة المعارضة و الموالاة، علينا أن نلغي مصطلحات التخوين والإلغاء والإكراه”.

وأكد العمل على مراجعة خطاب وادبيات الحزب، وذلك في مسار تغييري سيمس الأرندي انطلاقا من المؤتمر.

وفي حديثه عن الجيش، قال إنه أثبت أنه المؤسسة الدستورية الوحيدة الضامنة لأمن واستقرار البلاد، داعيا الشعب الى التمسك بجيشه .

كما دعا الديبلوماسية أن ترمي بكل ثقلها، من أجل حلول سلمية في منطقة الساحل، وبالخصوص ليبيا.