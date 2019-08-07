ميهوبي: “الدستور.. الجيش.. العدالة والثوابت الوطنية خط أحمر”

قال الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، إن الدستور والجيش والعدالة والثوابت الوطنية خط أحمر.

يأتي هذا خلال عقده اليوم الأربعاء، خلال الندوة الوطنية التي عقدها بصفته أمينًا عاما بالنيابة للحزب، قدّم فيها المحاور الكبرى لوثيقة التحوّل الجمهوري المقترحة من الحزب في إطار الحوار الوطني، وبرنامج الحزب مستقبلا.

وأوضح ميهوبي أن أربع نقاط لا يجب التطرق اليها في المرحلة الحالية، أولها الدستور، لأن الرئيس الجديد هو من له الصلاحيات في فتح ورشات كبرى.

بالإضافة الى العدالة، حيث لا يمكن الخوض في أحكامها، داعيا الى التخلي على كلمه جهاز عدالة، والقول عدالة فقط، لأن الجهاز يكون تابع لجهة ما، أما عدالتنا مستقلة.

وقال إنه لا يجب التحدث عن الجيش، لأنه صمام أمان الدولة، مثمنا التزام الجيش بمهامها الدستورية.

كما عبر عن استياءه من الانتقادات التي تطال الجيش، خاصة عبر تصريحات ومنصات تواصل اجتماعي.

أما عن الثوابت الوطنية، فقال “لا يجب فتح الملف ويبقى خارج نقاشات حاليا “.