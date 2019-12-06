ميهوبي: الدولة لا يجب أن تتنازل عن الطبقات الهشة

قال المرشح للإستحقاق الرئاسي المقبل، عزالدين ميهوبي، أنّ سياسة دعم الزواولة والطبقات الهشة لايمكن التخلي عنها.

وخلال المناظرة التلفزيونية التاريخية التي حملت عنوان “الطريق نحو التغيير”، بين المرشحين الخمس، والتي جرت أطوارها في قاعة المؤتمرات الدولية عبد اللطيف بن رحال بالعاصمة.

أكّد ميهوبي أنّ العدالة الإجتماعية هو سياسية ثابثة، وأنّ حماية المحرومين والفئات الهشة لابد منه.

كما تابع قوله أنّ إعانات الدولة لايمكن التنازل عنها بأي شكل من الأشكال، لكن بشروط حيث ستتجه للجهة التي تسحقها.

وقال وزير الثقافة الأسبق، أنّ السكن الاجتماعي في برنامجه لن يتخلى عن سياسة الدعم ولكن بشروط.

كما أردف أنه ينبغي إسقاط الضريبة على أصحاب الدخل الضعيف للتشجيع على الاستهلاك.