ميهوبي: الرئاسيات هي المخرج من الأزمة ومؤسسة الجيش حمت الجمهورية

دعى المترشح للرئاسيات عز الدين ميهوبي، سكان ولاية إليزي إلى المشاركة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال ميهوبي خلال تجمع له بولاية إليزي، أن الحل للأزمة السياسية في الجزائر يكمن في الإنتخابات الرئاسية التي سينتج عنها رئيس جمهورية منتخب.

وعن برنامجه الإنتخابي قال ميهوبي أنه يعطي أهمية كبيرة للصحراء وسكانها.

وقال أن الشعب هو الوحيد الذي سيقرر وهو السيد، الهدف النهائي من الانتخابات هو بناء جمهورية المؤسسات التي ستجعل الجزائر قوية و متينة و ثابتة.

جمهورية لا تبنى على الأشخاص لأن الأشخاص يذهبون، بل على مؤسسات ثابتة، أسس صحيحة و ثابتة.

وأثنى ميهوبي على جهود المؤسسة العسكرية، في الحفاظ على الجمهورية، وحماية الدستور، وطالب بحور سياسي للخروج من الازمة.

وقال أن مؤسسة الجيش هي المؤسسة الوحيدة التي يحتمي بها الشعب.