ميهوبي .. الرئيس ليس مقدسا والإرادة الشعبية هي مصدر كل سلطة

أكّد، المرشح للإنتخابات الرئاسية 12 ديسمبر، عزالدين ميهوبي، على أنّ الإرادة الشعبية تبقى بالنسبة له أمر مقدس.

وخلال المناظرة التلفزيونية التاريخية التي حملت عنوان “الطريق نحو التغيير”، بين المرشحين الخمس، والتي جرت أطوارها في قاعة المؤتمرات الدولية عبد اللطيف بن رحال بالعاصمة.

قال ميهوبي أنّ الأخطاء السياسية التي وقعت بها الجزائر في الماضي يجب أن نستدرك منها وأن نتعلم منها.

وحول تصوره في الدستور في حالة اعتلائه سدة الحكم، قال “تعلمنا من الهزات السياسية لوضع دستور مؤسسات”، مؤكدا على أنه يجب وضع دستور يؤسس لجمهورية المؤسسات.

كما أقترح وزير الثقافة الأسبق دستورا يحمي المؤسسة الدستورية ويضمن عدم تقديس رئيس الجمهورية

وأكّد أنّ برنامجه يعتمد على الفصل بين السلطات وخاصة السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أنّ الإرادة الشعبية هي الأساس.

كما أكدّ أن من صفات الرئيس أن لاتكون له كل الصلاحيات وليس أن يكون مقدسا.