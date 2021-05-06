ميهوبي: الشروع الفوري في إعداد دراسات تقنية لحماية مدينة بني سليمان من الفيضانات

قال وزير الموارد المائية، مصطفى ميهوبي ، أنه تم الشروع الفوري في إعداد دراسات تقنية لحماية مدينة بني سليمان من الفيضانات.

وأضاف الوزير خلال زيارته إلى ولاية المدية، اليوم، أنه سيتم الأخذ بعين الإعتبار المتغيرات المناخية الأخيرة وتقارير اللجنة الوزارية الموفدة لمعاينة الأضرار من أجل الدراسة.

وأكد الوزير، على تسخير كافة الإمكانيات الكفيلة بالخروج السريع من الأزمة وتقديم الدعم لجهود السلطات المحلية.

بالإضافة إلى السعي لتصريف المياه من السكنات والأحياء السكنية.

وكلّف الوزير المدير العام لديوان التطهير بالشروع الفوري في تنقية واد عليم بصفة استعجالية مع تحديد حجم الأضرار وإعداد دراسة مضبوطة حول مجرى الواد من خلال “المصب والمنبع”.