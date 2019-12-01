ميهوبي: الشعب الجزائري رفع مطالبه بكل سلمية وسيتم تحقيقها كلها بعد انتخاب رئيس

قال المرشح للرئاسيات عز الدين ميهوبي بأن الشعب الجزائري خرج يوم 22 فيفري المنصرم للتعبير عن مطالبه بطريقة حضارية و سلمية ابهرت العالم

وأكد ميهوبي خلال كلمته في تجمع شعبي نظمه اليوم بولاية معسكر أن مطالب الشعب الجزائري قد حقق جزء من مطالبه إلى غاية اليوم و سيتم تحقيق كل المطالب بعد انتخاب رئيس شرعي

وأضاف ذات المتحدث بأن الوضع الذي تعيشه الجزائر هو قضية داخلية ولا دخل للأجانب فيها متهما اطرافا بأنها تحاول دس السم في العسل.

وخلال عرضه لبرنامجه الإنتخابي قال ميهوبي بأن ولاية معسكر هي ولاية فلاحية ومن شأنها أن تساهم في إخراج البلاد من وضعيتها الحالية التي تعتمد على استيراد المنتجات الفلاحية

وأشار ميهوبي بأن البيروقراطية تسببت في العديد من الإختلالات خاصة في قطاع الفلاحية حيث بقيت الألاف من الهكتارات و الأراضي الزراعية والثروات الحيوانية مهملة.

كما وعد ميهوبي بدعم المراة المنتجة وانشاء صندوق لتقديم الدعم و القرو للمرأة الماكثة في البيت فضلا عن مشاريع خاصة بالشباب البطال.

وأضاف ذات المتحدث بأن صيغ دعم الشباب من انساج و كنان ستخضع لعملية إعادة تهيئة شاملة لإزالة العراقيل التي تعيق الشباب للإستفادة من هذه الصيغ.

كما التزم ميهوبي بالعمل على تحويل ولاية معكسر لولاية سياحية و فلاحية بامتياز كون هذه الأخيرة تزخر بالحمامات المعندية و الأراضي الفلاحية في نفس الوقت