ميهوبي: الشعب ينظر لما بعد الإنتخابات.. ويجب مصارحة الجزائريين بأن عهد النفط انتهى

قال المترشح للإنتخابات الرئاسية عز الدين ميهوبي أن الشعب الجزائري ينتظر الإنتخابات للخروج من الأزمة.

وأكد ميهوبي في كلمة القاها خلال تجمع شعبي بولاية المدية اليوم أن الإنتخابات هي وسيلة الخروج من الأزمة، والشعب ينظر لما بعد الإنتخابات.

وشدد ميهوبي على ضرورة الذهاب نحو المسار الإنتخابي لأنه يجسد مطالب الشعب الجزائري الذي خرج يوم 22 فيفري.

وقال ميهوبي أن الوقت الذي تعيشه الجزائر سواء من الجانب الإقتصادي أو السياسي يتطلب الصراحة بين الجزائريين أنفسهم.

وأضاف أن هذه الصراحة تستلزم القول بأن عهد النفط قد انتهى وأن وقت العمل قد حان، وماتبقى من نفط سيكون لصالح الأجيال المستقبلية.

وربط ميهوبي النجاح في بناء الدولة الجديدة بشروط يجب أن تتحقق وهي القضاء على البيروقراطية والفساد وإعادة المصداقية للمؤسسات.

ووعد ميهبوبي أنه إن أصبح رئيسا للجمهورية سيعمل على تطوير الفلاحة لتحقيق الإكتفاء الذاتي، وسيدعم المستثمرين الصغار في قطاع الفلاحة بأراضي وقروض بدون فوائد.

كما شدد على ضروروة تطوير وسائل الإنتاج خاصة في القطاع الفلاحي والصناعي والإستفادة والتكنولوجيا من الخارج.