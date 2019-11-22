ميهوبي: الصحراء هي صمام أمان الإقتصاد الجزائري

قال المترشح للرئاسيات، عز الدين ميهوبي أن الصحراء هي صمام أمان الاقتصاد الجزائري.

وكشف ميهوبي في تجمع شعبي بولاية إليزي، عن إنشاء تخصصات لأبناء المنطقة للتوظيف في الشركات البترولية.

وقال ميهوبي، أن شباب الاونساج يركزون فقط على النقل ونحن مستعدون على تشجيع شباب المنطقة بقروض دون فائدة في استصلاح الأراضي.

وعن قطاع النقل، كشف ميهوبي عن انشاء خط للسكة الحديدية من تقرت إلى برج عمر ادريس، وفتح شبكات طرقات جديدة في الصحراء.

كما قال انه برنامجه يتضمن إنشاء وكالة إستثمارات خاصة بالصحراء، مضيفا أنه علينا ترتيب بيت الصحراء والتخلي من التبعية.

وقال أنه لابد من العمل على إنشاء شركة أخرى للطيران وتكون جزائرية المنشأ.