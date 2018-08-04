ميهوبي: القافلة الفنية حطت في مدن غابت عنها الحفلات لأكثر من 50 سنة

كشف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي اليوم السبت أنّ عدد الفنانين الجزائريين المشاركين في المهرجانات الصيفية بلغ عددهم 1100 فنان.

وحسبما ما صرح الوزيرفي منتدى جريدة الحوار، أن الفنانين سينشطون من خلال برمجة تمس أكثر من 7000متعامل في الحفلات.

كما صرح الوزير أنه تم لحد الساعة النجاح في تنظيم الحفلات ب 26 ولاية كما أن العملية تسير بصورة عادية و بتحكم كبير في التنظيم.

مضيفا في السياق ذاته أنّ القافلة الفنية حطّت بمدن لم يعش أهلها أجواء هذا النوع من الحفلات الفنية لمدة تفوق ال 50 سنة.

مشيدا بدور المواطنين الذين ساهموا بدورهم في تنظيم هذه الحفلات من خلال تهيئة الأمكنة.