ميهوبي: المؤسسة العسكرية هي الضامن وهدفها الحفاظ على الدستور

قال المترشح للانتخابات الرئاسية عز الدين ميهوبي أن صعوبات كبيرة واجهته خلال جمع التوقيعات لأن المواطنين شعروا بالخوف والتردد.

وأردف ميهوبي خلال نزوله ضيفا على قناة النهار أنه المرشح الوحيد الذي جلب الإستمارات من 48 ولاية، وأعلن أنه جمع في حدود 100 ألف إستمارة، مضيفا أنه أوقف جمع الإستمارات قبل أسبوع من انتهاء الآجال.

وقال ميهوبي أن كل الأحزاب كانت لها مسؤوليات في إدارة وعمل النظام السابق.

وشدد ميهوبي على أن الجيش هو المؤسسة الضامنة في الجزائر، مضيفا أن الجيش واكب الحراك من أول يوم إلى الآن.

وأضاف المتحدث قائلا أن الجيش هو من دعا إلى الحوار منذ 22 فيفري، وكان هدفه الحفاظ على الدستور، كما دعا السياسيين إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية.

وقال ميهوبي أن المؤسسة العسكرية تقف على مسافة واحدة من كل المترشحين، مضيفا أنه يطمح ليكون مرشحا لكل الشعب الجزائري.