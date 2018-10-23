ميهوبي: المكتبة الوطنية تحصي 5 آلاف مخطوط وبين 35 و40 ألف في الجنوب

قال وزير الثقافة عزالدين ميهوبي اليوم أن عدد المخطوطات في الخزائن الجنوب هي ما بين 35 و40 ألف مخطوط.

إضافة إلى 5 آلاف مخطوط محصى بالمكتبة الوطنية.

وأوضح ميهوبي في حديث للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية أن إحصاء العدد النهائي لمخطوطات الخزائن الخاصة غير ممكن حاليا.

وأن مصالحه تعمل على تحديدها من خلال التعاون مع ملاك هذه الخزائن.

وأشار الوزير بالخصوص إلى ولايات البيض وبشار وأدرار وتيميمون لافتا إلى أن البيئة الصحراوية هي الأنسب لحفظ هذه المخطوطات.

ودعا وزير الثقافة في هذا الإطار أصحاب هذه الخزائن الى العمل على حفظ مخطوطاتهم.

والتعاون في نفس الوقت مع المصالح الثقافية المختصة للسماح بصيانتها وإحصائها أو بمنحها نسخا عنها أو السماح برقمنتها.

وأضاف في هذا السياق أن قانون حماية التراث الثقافي 98/ 04 الذي يجري حاليا تعديله وهو في مراحله الأخيرة.

سيضاف إليه نص خاص بالمخطوطات وكيفية التعامل معها.