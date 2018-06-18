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ميهوبي بأذربيجان للمشاركة في افتتاح “ناخشيفان عاصمة الثقافة الإسلامية”

فن وثقافة
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ميهوبي بأذربيجان للمشاركة في افتتاح “ناخشيفان عاصمة الثقافة الإسلامية”
بقلم إيمان ض

يشارك وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، اليوم الإثنين بجمهورية أذربيجان في حفل افتتاح فعاليات تظاهرة “ناخشيفان عاصمة الثقافة الإسلامية 2018”.
وفق بيان لوزارة الثقافة.

كما سيتباحث وزير الثقافة بهذه المناسبة مع نظيره الأذربيجاني حول “آفاق التعاون الثنائي، خاصة في مجال التراث و السينما والمسرح و الفنون”.
و تهدف تظاهرة “عاصمة الثقافة الاسلامية” الّتي أطلقتها المنظّمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم (الكسو) في 2001. إلى نشر الثقافة الإسلامية.
و قيم التّعايش والتفاهم و تعزيز الحوار بين الثقافات و الحضارات.

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