ميهوبي بعين تيموشنت لتدشين مجسم القائد بابا عروج

يحُل، اليوم الثلاثاء، وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي بولاية عين تيموشنت، في زيارة عمل وتفقد.

وحسب تغريدة للوزير، عبر صفحته الرسمية بالتويتر، فإنه سيتخلل هذه الزيارة حفل تدشين مجسم القائد بابا عروج، تخليدا لمرور 500 سنة على ذكرى رحيله.

وقال ميهوبي: “بتكليف من الوزير الأول السيد أحمد أويحي، أشرف غدا الثلاثاء 20 نوفمبر بمدينة عين تيموشنت على حفل تدشين مجسم القائد بابا عرّوج..”

وتابع ذات المسؤول: “الذي خاض آخر معركة له ضد الإحتلال الإسباني للجزائر في 1518.

وأضاف ذات المغرد: “وتخليدا لمرور 500 عام على ذكرى رحيله، تم إنجاز هذا المجسم الجزائري التركي، حفاظا على الذاكرة”.