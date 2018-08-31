ميهوبي: ” بلماضي رجل رائع ويعوّل عليه”

نشر وزير الثقافة عز الدين ميهوبي تغريدة على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي تويتر أشاد من خلالها بمبدأ الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي.

وتعرض ميهوبي على الناخب الوطني الجديد من خلال حضوره مباراة الجولة السادسة من دور المجموعات لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا التي جمعت مولودية الجزائر بوفاق سطيف بملعب 5 جويلية الاولمبي، وقال بلماضي بهذا الخصوص.

“على هامش مباراة المولودية الوفاق التقيت بالمدرب الوطني جمال بلماضي، حيث تبادلت معه حديثا وديا متنوعا، وذكّرته بأمجاد الفريقين وكيف أن العميد هو أول من فاز بلقب بطل الأندية الإفريقية 76 بينما فاز بها الوفاق وهو في الدرجة الثانية 88. جمال صاحب مبدأ S12 جزائري.. رجلٌ رائع يعوّل عليه”.